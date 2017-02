Vicenza, razzia notturna nel garage: furti e auto sfasciate

Hanno fatto tutto in una notte, probabilmente a cavallo tra sabato e domenica, depredando ben sei automobili. I ladri sono entrati in azione in un garage condominiale in via Boccherini, all'angolo con via San Lazzaro, forzando le portiere della macchine, spaccando finestrini e in alcuni casi sottraendo oggetti presenti all'interno.

Un furto non particolarmente redditizio - un paio di occhiali da sole Prada e un computer di bordo – ma che ha lasciato sgomenti gli inquilini che si sono accorti del vandalismo solo alla domenica mattina. Alla polizia, accorsa subito sul posto, i condomini hanno infatti raccontato la situazione esasperante del palazzo e del quartiere circostante, con continui episodi di furti e con la presenza continua di estranei.