Vicentini in fuga dall'Italia, la carica degli oltre 88mila: seconda provincia in Veneto

Dal 2006 al 2019 gli italiani iscritti all'Aire (Anagrafe Italiana residenti all’estero) sono aumentati del 70,2% passando, in valore assoluto, da poco più di 3,1 a quasi 5,3 milioni. È il dato più significativo che emerge dal Rapporto Italiani nel Mondo della Fondazione Migrantes presentato nei giorni scorsi a Roma. A inizio 2018, erano più di 5,1 milioni i cittadini italiani registrati come residenti in un altro paese. Un anno dopo il dato è lievitato a 5.288.281.

Il rapporto della Fondazione Migrantes certifica che su un totale di oltre 60 milioni di cittadini residenti in Italia a gennaio 2019, alla stessa data l’8,8% è residente all’estero. Quasi la metà degli italiani iscritti all’Aire è originaria del Sud, mentre il 35,5% proviene dal Nord e il 15,6% dal Centro. L'attuale mobilità italiana continua a interessare prevalentemente i giovani (18-34 anni, 40,6%) e i giovani adulti (35-49 anni, 24,3%).

Per quanto riguarda il Veneto sono 430.678 le persone che sono partite dalla regione nordestina per emigrare in altri lidi, 88.168 i vicentini che costituiscono così la seconda provincia a livello regionale dietro a Treviso (124.362) e prima di Padova (53.590). Sempre in chiave Vicenza, la più parte degli emigrati è celibe (56,9%) ed è compresa nella fascia di età che va dai 35 ai 49% (23,2 %).

I Paesi maggiormente scelti dai veneti che cercano fortuna all'estero sono Brasile, Argentina e Svizzera. Se si guarda alla graduatoria dei primi 25 comuni per numero di iscritti all'Aire, a livello regionale, Vicenza è al quarto posto dietro a Venezia, Verona e Padova. Ottava Bassano del Grappa con 5.085 iscritti all'Aire, decima Schio 4.582 iscritti, 13esimo Vasldagno (3.173), 20esima Marostica (2.484). Per quanto riguarda invece l'incidenza, sul podio Posina, s (143,3%, Aire 801, popolazione residente 559) seconda nella graduatoria dei primi 25 comuni il cui primato va al comune bellunese di Soverzene.

