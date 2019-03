Arrestati due rapinatori senza scrupoli

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Bassano del Grappa hanno dato esecuzione, lo scorso venerdì, a due ordinanze di custodia cautelare in carcere per concorso in rapina aggravata e in tentata rapina aggravata nei confronti di Davide Tesfazsion , 36enne pluripregiudicato residente a Bassano del Grappa e Matteo Ghirardello, 26enne pluripregiudicato residente a Romano d’Ezzelino.

I due episodi

Alla fine di gennaio si sono verificati due eventi di particolare allarme sociale: Il 28 gennaio alle 22 e15 due individui travisati di cui uno armato di coltello hanno fatto irruzione nella Sala Slot “El Dorado” di Via Capitelvecchio di Bassano del Grappa, asportando il registratore di cassa contenente circa 100 euro.

Il giorno dopo, alle 10 e 15 i medesimi soggetti hanno tentato il medesimo colpo alla Sala Slot “Admiral” di Quartiere Firenze di Bassano del Grappa, venendo però messi in fuga dalle urla di una dipendente.

Le indagini

Le immediate indagini hanno portato i Carabinieri ad accurati sopralluoghi ed analisi dei sistemi di videosorveglianza: dai

fotogrammi delle riprese gli investigatori hanno estrapolato importanti dettagli circa la conformazione fisica e la camminata dei soggetti, tali da condurli sulla pista giusta. I Carabinieri del NORM hanno quindi proceduto al monitoraggio discreto dei soggetti, giungendo ad individuare il luogo in cui i due si stavano momentaneamente appoggiando, ospiti di un incensurato estraneo alla vicenda. A seguito di perquisizione i Carabinieri hanno ritrovato gli indumenti utilizzati per le rapine ed il cassetto del registratore di cassa, prove che hanno inchiodato gli odierni arrestati.

Tanto è bastato per supportare la richiesta di misura cautelare indirizzata dal Pm Dr. Blattner al GIP Dott. Venditti. I soggetti sono stati tradotti alla Casa Circondariale di Vicenza.