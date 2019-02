Assalto in villa: bottino da 100mila euro

Determinati, feroci e organizzati: è questo un primo identikit della banda che, nei giorni scorsi, ha assaltato villa Fraccaro, in centro a Schio, portandosi via un bottino da 100mila, tra contanti, orologi e preziosi.

Secondo quanto riferito da Il Giornale di Vicenza, i rapinatori sono entrati in azione non appena il figlio della vittima è uscito di casa, facendo irruzione armati di coltello ed immobilizzando il dottor Gianantonio, 79 anni, legandolo con un cavo. Inutile la coraggiosa reazione del pensionato.

In breve hanno trovato la chiave della cassaforte e si sono fatti dire dov'era, per poi svuotarla e dileguarsi nel buio. Non appena è riuscito a liberarsi, Fraccaro ha dato l'allarme. Le indagini sono in carico ai carabinieri del comando locale.