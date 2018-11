Abbraccio e strappo: via il Rolex da 6mila euro

Rocambolesca rapina, ieri in città, combinata con l'arcinota tecnica dell'abbraccio.

Secondo quanto si apprende, la vittima, un vicentino del '46, era sceso dall'auto per gettare della carta in un cestino. In quell'istante è stato avvicinato da una donna, che lo ha abbracciato, e, un secondo dopo, un uomo gli ha strappato con violenza il Rolex dal polso. La coppia è poi fuggita lungo strada delle Cattane e, all'altezza dei Magazzini vicentini, è salita in un'auto, forse un'utilitaria azzurra, dove ad attenderli c'era un complice. Secondo due testimoni, i rapinatori avrebbero avuto carnagione olivastra ed accento francese.