Rapina tabaccheria col coltello: via soldi e sigarette

Una tabaccheria in periferia, senza telecamere di sorveglianza, è stata rapinata nel pomeriggio di lunedì da un malvivente descritto dalla titolare del negozio come un giovane dal forte accento est europeo.



Il colpo è avvenuto poco prima delle 17 alla tabaccheria Rosset di Polegge. La titolare, una 50enne, stava lavorando al computer in una stanza attigua al negozio quando ha sentito la porta principale aprirsi.

La donna si è quindi recata nell’altra stanza e ha trovato il giovane che ha estratto un coltello dalle tasche della felpa e le ha intimato di consegnarli i soldi. La 50enne si è rifiutata ma il malvivente è andato dietro al bancone ripetendo la minaccia.



A quel punto la donna gli ha consegnato l’incasso di 300 euro. Non contento, il rapinatore ha preso lo zaino che aveva sulle spalle e l’ha riempito di pacchetti di sigarette per poi allontanarsi. Alla titolare del negozio non è rimasto altro che chiamare la polizia e sporgere denuncia.