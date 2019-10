Cronaca Lonigo / Via del Macello

Rubano birra al Lidl, scoperti tirano una bottiglia contro il vigilantes e si danno alla fuga

E' successo a Lonigo, nel punto vendita di via Macello. Ad incastrare i malviventi sono state le telecamere del sistema di videosorveglianza dell'esercizio commerciale. Denunciati per rapina impropria e tentato furto aggravato in concorso due marocchini