Rapina alle Ramonda, il ladro aggredisce una guardia e viene fermato da un cliente

Ha pensato di fare shopping dalle “Sorelle Ramonda” di Viale Trieste a Montecchio Maggiore, non aveva tuttavia preso in considerazione l’eventualità di pagare il conto. Fermato all'uscita, il ladro ha buttato per terra un vigilante il quale è riuscito ad afferrarlo facendosi trascinare fino all'intervento di un cliente che ha bloccato il malvivente.

Il concitato episodio è avvenuto sabato sera, prima dell'orario di chiusura. Protagonista, Aleksandar Dragovic, trentatreenne serbo, disoccupato e pregiudicato, domiciliato a Vicenza, che è stato arrestato dai carabinieri.

L'uomo, entrato nel negozio, ha subito individuato un giubbotto “Armani”, del valore di 150 Euro e, dopo aver rimosso una delle piaste antitaccheggio, ha cercato di uscire senza pagare il dovuto.

Nei suoi movimenti però era stato notato dalle guardie di sicurezza del negozio che lo hanno tenuto d’occhio e, una volta oltrepassate le casse e sentito l’allarme dei sistemi antitaccheggio, lo hanno fermato. Il serbo ha reagito buttando a terra la guardia. Il vigilante è riuscito comunque ad afferrare l’uomo in fuga, che lo ha trascinato per alcuni metri.

Un cliente, notata la scena e vista la guardia in difficoltà, è intervenuta bloccando il malvivente. Una pattuglia della Tenenza Carabinieri di Montecchio Maggiore, giunta sul posto ha arrestato il serbo per rapina impropria, mentre la refurtiva recuperata è stata restituita al negozio.

Nel pomeriggio di lunedì l’arresto è stato convalidato dal tribunale e lo straniero è stato sottoposto all’obbligo di firma nel comune di Vicenza. Rinviato invece il procedimento direttissimo.