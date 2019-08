Altro scippo in città: ferito un 84enne

Dopo il furto di una borsa in Corso Fogazzaro e lo scippo avvenuto di fronte alla caserma della polizia, giovedì mattina un altro reato predatorio si è consumato in città. Gli episodi non sarebbero collegati ma in pochi giorni l'estate vicentina ha segnato tre colpi nella stessa area centrale di Vicenza.

Questa volta l'episodio è avvenuto poco fuori dalle mure, all'inizio di viale Trento nello spiazzo che in fondo a sinistra ospita il panificio Marin. È stata proprio la propietaria a dare l'allarme, ieri attorno alle 12, dopo aver sentito delle urla provenire fuori dal negozio. A chiedere aiuto un anziano che stava sanguinando per strada, mentre due donne si allontanavano in fretta.

La panettiera si è messa a inseguirle lungo il viale ma le due hanno accellerato il passo salendo su di un'auto, con alla guida un uomo, che è partita sgommando. Nel frattempo è arrivata anche una volante della polizia che ha avvisato il Suem. L'anziano, un 84enne vicentino, è stato portato al pronto soccorso per un taglio profondo al posto.

Secondo la ricostruzione della questura l'uomo è stato avvicinato da una sconosciuta che ha preso dal seno un biglietto da visita per offrirsi come badante, allungandolo alla vittima stupita di quel comportamento. A quel punto è arrivata la complice che, con la rodata "tecnica dell'abbraccio" ha ricoperto di false effusioni l'uomo per strappargli violentemente dal poldo l'orologio marca "Piguet", dal valore di circa 6mila euro che l'anziano indossava.

La polizia sta indagando, anche con l'ausilio delle immagini della videosorveglianza, per risalire alle responsabili della rapina.