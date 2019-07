Rapina a mano armata alle Poste: impiegati e clienti stesi a terra

Sono arrivati nella piccola frazione di Grumolo Pedemonte, a Zugliano, con una grossa moto. All’interno dell’ufficio postale, veso le 9 di lunedì mattina, c’erano sei clienti e due impiegati.

I rapinatori, travisati dal casco, sono entrati con le pistole spianate e hanno intimato a tutti di stendersi a terra. Alla fine del colpo sono scappati in sella alla loro moto con un bottino di 20mila euro in contanti.

I carabinieri della compagnia di Thiene hanno subito avviato le indagini per individuare la coppia di rapinatori che, secondo le prime testimonianze, non avevano particolari accenti. L’ufficio postale è rimasto chiuso al pubblico per tuta la giornata.