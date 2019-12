Calci al vigilante dopo il furto al supermercato: arrestato 60enne

Arrestato per rapina impropria di prodotti alimentari dal valore di 34 euro. Protagonista dell'episodio Fanica Lazar, pregiudicato rumeno di 60 anni senza fissa dimora.

L'uomo, verso le 13 di mercoledì, è stato notato dal personale antitaccheggio del Prix di Torrebelvicino occultare prodotti alimentari poi non dichiarati alle casse. Bloccato di vigilante, Lazar ha tentato di guadagnarsi la fuga strattonando con violenza e colpendo con calci l’addetto alla sicurezza. L’azione è stata interrotta dalla pattuglia dei carabinieri intervenuta che ha condotto il soggetto in caserma dove, a seguito degli accertamenti, è stato dichiarato in stato di arresto.