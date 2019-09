Aggredito nel garage di casa: tramortito da un pugno viene derubato di soldi e preziosi

Nella serata di lunedì, un operaio 31enne, è stato vittima di una rapina nella propria abitazione, a Torri di Quartesolo, in via Verona.

L'uomo, dopo aver parcheggiato l'auto in garage, è stato avvicinato da una persona che, dopo averlo colpito al volto con un pugno, gli ha rubato il borsello contenente 300 euro in contanti, un anello in oro e una collana di poco valore che portava al collo.

La vittima ha chiamato i carabinieri ai quali ha fornito una descrizione dettagliata dell'aggressore. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del Suem 118 che dopo aver prestato le prime cure sul posto, hanno portato il 31enne al Pronto soccorso dell’Ospedale Civile del capoluogo, dove è stato medicato per le lievi lesioni subite.

Le indagini proseguono anche con l’individuazione di eventuali sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.