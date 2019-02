Aggredito in pieno centro per 20 euro: arrestati due senza tetto

I carabinieri della Sezione radiomobile di Vicenza nella tarda serata di ieri, hanno tratto in arresto per rapina impropria in concorso Stefano Nocent, nato a Palmanova, classe 1987, senza fissa dimora ed il coetaneo Andrea Stefano Longo, nato a Valdagno, senza fissa dimora.

La rapina

I due, alle 23.25, mentre si trovavano a piedi in corso Fogazzaro, aggredivano un ragazzo vicentino di 23 anni spingendolo a terra e, dopo averlo immobilizzato, gli asportavano il portafoglio contenente la somma di 20 euro. Le urla di un passante facevano desistere i due rapinatori dall’azione criminosa. I malviventi infatti, dopo essersi sbarazzati del portafoglio, si davano a precipitosa fuga.

La presenza di una pattuglia dei carabinieri nelle vicinanze, allertata dalla centrale operativa, consentiva di rintracciare e bloccare immediatamente gli autori del reato. Nell’occorso nessuno riportava lesione. Al termine delle formalità di rito, gli arrestati venivano accompagnati presso la casa circondariale “Del Papa” del capoluogo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.