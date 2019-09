Rapina in piena notte: 22enne scippata e ferita

Brutta caduta a terra per una 22enne residente in città che nella notte tra venerdì e sabato, verso le 2:30, è stata aggredita da un malvivente in centro a Vicenza.

L'uomo, descritto dalla ragazza come una persona di colore, si è avvicinato alla vittima mentre questa percorreva a piedi contrà della Piarda, vicino ai campi da tennis, e le ha strappato la borsetta di dosso, contenente 20 euro, per poi dileguarsi tra le vie circostanti.

Nel tentativo di opporsi allo scippo, la giovane è caduta a terra riportando lesioni che al pronto soccorso sono state giudicate guaribili in dieci giorni. Indagini in corso da parte dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Vicenza.