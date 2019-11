Rapina in banca: individui a volto coperto minacciano la cassiera e fuggono col denaro

Venerdì pomeriggio, intorno alle 15.30, due individui travisati, non armati, hanno fatto irruzione alla Cassa Rurale di Brendola, in via Savona.

I due si sono avvicinati alla cassiera e le hanno intimato di consegnare loro il denaro presente per per poi fuggire a bordo di un’autovettura di cui si conoscono nè modello e targa.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Torri di Quartesolo, unitamente a personale della Sezione Operativa, che hanno avviato le indagini. Non ancora quantificato il danno. Nessun ferito.