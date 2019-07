Assalto al bancomat con l'esplosivo: danneggiata anche un'abitazione

I Carabinieri della Stazione di Campiglia dei Berici, alle ore 03.30 circa nella notte tra sabato e domenica, a seguito dell’attivazione del sistema di allarme antintrusione, sono intervenuti ad Agugliaro, in via G. Zanella, presso la filiale della Cassa Rurale ed Artigiana – Credito Cooperativo di Brendola dove, poco prima, ignoti hanno utilizzato del materiale esplosivo facendo saltare in aria lo sportello ATM e sottraendo il denaro disponibile. A seguito dello scoppio l’appartamento sovrastante, di proprietà di un 63enne del luogo, subiva lievi danni in corso di valutazione.

I malviventi si sono poi dileguati a bordo di un’autovettura non ancora identificata. L'importo del colpo è in fase di quantificazione. Le indagini dei militari dell’Arma sono in corso, anche attraverso l’esame delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della filiale e di eventuali testimoni presenti nella zona.