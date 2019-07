Rapina e aggressione a un'anziana: due anni di carcere a una 35enne

Un reato “predatorio” con l'aggravante che la vittima non poteva difendersi per l'età avanzata e per problemi di mobilità. La rapina, avvenuta nel dicembre 2016 in piazzetta Duomo ai danni di una signora 85enne che stava effettuando delle spese natalizie, era stata compiuta da due nomadi (arrestate qualche mese dopo), una delle quali minorenne.

Per quella più anziana - Zingara Halilovic di 35 anni nata a Soave - è arrivato nei giorni scorsi l'ordine di carcerazione definitivo proprio per quella rapina.

I Carabinieri della Stazione di Vicenza, nella tarda serata di martedì, hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione. La donna dovrà scontare la pena di anni 2, mesi 4 e gg. 12 di reclusione. L’arrestata, al termine delle formalità di rito, è stata accompagna presso la Casa Circondariale femminile della Giudecca a Venezia come disposto dall’Autorità Giudiziaria.