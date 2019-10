Commerciante rapinato da due "bulletti" per 15 euro: fermati un 16enne ed un 17enne

Mercoledì, due giovani, dopo essere entrati nell’alimentari tabacchi di via Trento di Arzignano, hanno minacciato il titolare 76enne, Mario Lovato, di sdraiarsi a terra dietro il bancone e, mentre uno dei due ragazzi spingeva e controllava l’uomo, il secondo si impossessava del denaro contenuto nel registratore di cassa (15 euro).

Dopo la rapina i due giovani si sono allontanati a piedi nelle vie limitrofe, mentre il titolare dell'esercizio commerciale ha chiesto l'intervento dei carabinieri. I militari, grazie alle precise indicazioni fornite dal commerciante, hanno identificato i due rapinatori: due minorenni arzignanesi (uno classe 2002 ed il secondo classe 2003), che già il 3 ottobre, con altri due ragazzi, erano entrati nel locale molestando il titolare e sottraendo alcuni pacchetti di sigarette.

Anche in quella circostanza la tempestiva segnalazione della vittima e le sue accurate descrizioni, avevano permesso ai militari di dare un nome ed un volto a quei giovani “bulletti”, che venivano segnalati alla procura per i minorenni.

Dei fatti è stata immediatamente informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia, che valuterà le misure da adottare. I due giovani sono stati denunciati in stato di libertà per rapina.