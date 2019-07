Assalto a mano armata alla sala slot, condannati i due rapinatori e la basista: 14 anni in totale

Tre colpi nel giro di pochi mesi, tutti in sale slot dallo stesso nome "El Dorado". Il primo in via Capitelvecchio a Bassano il 20 ottobre 2018, il secondo a Zanè il 28 novembre dello stesso anno e il terzo a Malo il 18 gennaio del 2019. La banda di rapinatori, arrestata nei mesi scorsi dopo le indagini dei carabinieri di Bassano è Schio è stata condannata dal tribunale di Vicenza per rito abbreviato grazie all'impianto accusatorio costruito dai militari.

Per Marko Milanovic , 28 anni, residente a Piovene Rocchette, la pena è di 5 anni di reclusione e 1800 euro di multa; per Danijel Ocausanin, bosniaco di 32 anni, residente a Thiene, quattro anni sei mesi e venti giorni e 1600 euro di multo; per Denise Carlesso, 25 anni, di Nove, quattro anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione più 1533 euro di multa. Tutti dovranno anche pagare le spese processuali (Milanovic e Ocausanin anche quelle del soggiorno in carcere dove già si trovano) e saranno interdetti dai pubblici uffici per 5 anni. Tutti i beni a loro confiscati sono stati distrutti, ad eccezione del denaro, devoluto al Fondo Unico di Giustizia e dei telefoni cellulari, messi eventualmente in vendita.

I tre sono stati presi dai carabinieri nei mesi scorsi. I militari sono arrivati alla conclusione del caso dopo numerose indagini che hanno portato a identificare attraverso le testimonianze dei dipendenti delle sale rapinate e sopratutto trovando il collegamento tra Denise Carlesso, che era dipendente dei centri scommesse e che finse di essere una vittima delle rapine. La donna, da quanto risulta, aveva una relazione con Danijel Ocausanin ed aiutò i due rapinatori nel colpo a Bassano del Grappa, come dimostrato dagli uomini dell'Arma attraverso numerosi riscontri, risultanti anche dalle contraddizioni della ragazza durante la deposizione della sua testimonianza.