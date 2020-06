Si tuffa nel corso d'acqua ma non riemerge: inutili i soccorsi, muore un 13enne

AGGIORNEMENTO ORE 19

Non c'è stato nulla da fare. Il 13enne finite nel corso d'acqua non ce l'ha fatta. I sanitari hanno cercato a lungo di salvare la vita al ragazzo ma si sono dovuti arrendere. I carabinieri intervenuti sul posto stanno cercando di ricostruire l'accaduto.

AGGIORNAMENTO ORE 17.30

Sono momenti di profonda angoscia per le sorti di un giovane che da quasi un'ora i sanitari stanno cercando di rianimare. Si tratta di un 13enne che, secondo le prime informazioni, mentre stava giocando con gli amici si sarebbe tuffato in acqua ma non sarebbe riemerso subito.

Immediata la richiesta d'allarme arrivata ai sanitari del Suem 118, ai Vigili del fuoco e ai carabinieri che sono sul posto.