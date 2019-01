Vanno a una festa e scompaiono nel nulla: ritrovate

AGGIORNAMENTI:

ORE 11.35: Allarme rientrato. Anche l'altra ragazza è stata ritrovata in centro città.

ORE 11.15: Una delle due è stata ritrovata pochi minuti fa in città, nei pressi del centro. Un giovane l'avrebbe notata sola ed in difficoltà e avrebbe dato l'allarme.

SCOMPARSE

Da ieri, domenica, i carabinieri di Schio sono impegnati nella ricerca di due ragazze minorenni, di 15 e 16 anni, scomparse sabato sera dopo una festa a Malo. I genitori hanno sporto denuncia in caserma ed i militari si sono attivati per le ricerche.

Chiunque avesse notizie può chiamare le forze dell'ordine. Ricordiamo che ospitare minorenni senza il consenso dei genitori è un reato.

Articolo in aggiornamento