Raffica di furti a Brendola: arrestati padre, madre e figlia

I carabinieri della Stazione di Brendola hanno denunciato a piede libero una 49enne, la figlia 28enne ed il marito di quest’ultima 38enne, tutti di nazionalità albanese e residenti a Sarego, per furto aggravato in concorso.



Le indagini avviate dai militari dell’Arma, a seguito di una serie di furti verificatisi nel comune di Brendola nei mesi scorsi, hanno consentito ai militari di eseguire alcune perquisizioni richieste alla Procura di Vicenza nei confronti dei denunciati.



I Carabinieri di Brendola, che hanno operato con l’ausilio dell’unità cinofila del Nucleo Carabinieri di Torreglia e dei militari delle Stazioni di Altavilla Vicentina e Lonigo, hanno rinvenuto nell’abitazione della 49enne una bicicletta mountain bike ed un paio di scarpe, provento di furti commessi in due abitazioni della cittadina nel mese di maggio.



La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari. Le indagini proseguono per verificare se il terzetto si è reso responsabile di ulteriori furti avvenuti nei comuni limitrofi.