Raffica di furti, 8 denunce: cinque a una sola persona

Una settimana intensa di controlli da parte dei carabinieri della compagnia di Bassano. L'azione dei militari si è intensificata soprattutto in vista del rientro dalle ferie estive, che spesso comporta una recrudescenza di criminalità predatoria. Singolare il caso di un 45enne di Cassola, C.A., denunciato ben cinque volte per vari furti.

L'uomo è stato denunciato per furto aggravato all’interno del ristorante “Asuka” (Bassano, Largo Parolini), da cui ha asportato 300 euro dal registratore di cassa, nonché per tentato furto all’interno del garage di un’abitazione di Bassano. Inoltre lo stesso individuo è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Romano d’Ezzelino per tentato furto aggravato continuato presso “La Bottega del Gelato” di Cassola e il Mercatopoli dello stesso centro, nonché per un altro furto aggravato sempre al ristorante “Asuka” di circa 15 euro in monete.

Sempre i carabinieri di Bassano hanno denunciato il 44enne di Marostica V.S. per furto aggravato continuato all’interno dell’Ipermercato Emisfero di numerosi bancali in legno per centinaia di euro mentre i militari della radiomobile hanno denunciato per furto aggravato la 47enne di Loria D.E.P. per aver sottratto superalcolici dall’Ipermercato “Tosano”,

Infine, denunciato anche il 49enne ezzelino L.A. responsabile di furto aggravato all’interno del negozio “Poli Museo della Grappa”, da cui asportava 200 euro sottratti dal registratore di cassa.