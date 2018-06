Quinto, principio di incendio di un autobus: scampato il peggio

Poco prima delle 13, i vigili del fuoco sono intervenuti per un principio d’incendio di un bus del trasporto urbano in via Stradona a Lanzè di Quinto Vicentino.

L’autista mentre il bus si trovava nella piazzola del capolinea, si è accorto del fumo e con un estintore ha effettuato il primo spegnimento, poi continuato dai vigili del fuoco che hanno raffreddato del tutto il motore e chiuso l’alimentazione del bus a Gpl.

Le cause del principio d’incendio probabilmente dovute a surriscaldamento del vano motore sono al vaglio dei vigili del fuoco e tecnici dell’azienda accorsi sul posto.