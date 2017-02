Quinto Vicentino, nomade ruba corrente elettrica per il campo: un arresto e 4 denunce

Arrestato in flagranza di reato, K.E., classe ’60, pregiudicato per reati contro il patrimonio, residente presso il campo nomadi di Via degli Eroi in Quinto Vicentino, e denunciati a piede libero altri quattro residenti del medesimo campo, per il reato di furto aggravato.

I carabinieri di Sandrigo insieme a quelli di Dueville hanno colto in flagranza K.E. mentre stava collegando un cavo ad un ripetitore telefonico per sottrarre energia elettrica e portarla in casa sua e dei vicini nel campo nomadi di Quinto Vicentino; denunciati a piede libero anche i quattro titolari.