Quinto vicentino, motociclista si schianta contro una Jeep: è gravissimo

Grave incidente lungo la Postumia a Quinto Vicentino. Per cause ancora in via di accertamento, poco dopo le 15 un centauro ha tamponato una Jeep Renegade ed è sbalzato dalla sella della moto facendo un balzo di diversi metri.

Soccorso con un codice rosso dal Suem di Vicenza, è stato elitrasportato al San Bortolo dove attualmente si trova in rianimazione. L'uomo non sembrerebbe essere in pericolo di vita. Le operazioni di assistenza hanno causato lunghe code in quanto la strada regionale è stata chiusa al traffico per permettere il trasporto dell'uomo in ospedale. La circolazione è tornata normale solo dopo le 17:00.