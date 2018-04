E’ successo la scorsa settimana, durante un normale controllo agli animali d’affezione di proprietà di un cacciatore ottantenne, residente a Quinto Vicentino , gli agenti zoofili dell’E.N.P.A. si imbattevano in una rudimentale trappola per la cattura illegale di merli.

L’attrezzatura messa in campo per commettere l’illecito penale, era costituita da una sorta di gabbione rovesciato, denominato in dialetto Veneto “ la caponara” sollevata da un lato per circa venticinque centimetri da terra tramite un bastoncino al quale era legata un lunga cordicella che arrivava al garage del cacciatore, sotto la “caponara” si trovava una gabbia per uccelli da richiamo con all’interno un merlo femmina. Questo è il periodo degli amori per gli uccelli, i maschi naturalmente sono attirati dalla femmina, diventa un gioco da ragazzi per il bracconiere appena il merlo si avvicina alla femmina finendo all’interno della trappola, catturarlo tirando la cordicella.

Ma non era finita, alle guardie è bastato buttare l’occhio dietro ad un ricovero attrezzi che da verso i campi per rilevare dei fatti più gravi, altre due gabbie trappola di nuova generazione, con tanto di pesi, contrappesi e girelli, all’interno usati come richiami vi erano due uccellini di specie particolarmente protette, inserite nell’appendice due della convenzione di Berna, un pettirosso ed un lucerino, entrambi senza anello identificativo.

Gli agenti zoofili hanno chiesto l’intervento dei Carabinieri Forestale che sono arrivati sul posto e hanno provveduto al sequestro delle tre gabbie trappola, dei due uccelli di specie protetta utilizzati come richiami e di quattro uccelli tra merli e quaglie non inanellati.

Da quanto è trapelato uno dei bracconieri avrebbe spiegato che la mancanza degli anelli di riconoscimento sulle zampette degli uccelli era dovuta al fatto che non avrebbero avuto il tempo di inanellarli. Per legge, solo un allevatore autorizzato può mettere l’anello di riconoscimento inamovibile alla zampetta del pullus nato in cattività, ma va fatto entro i primi dieci giorni di vita, alla presenza di un addetto della Provincia e o comunque sotto il controllo della stessa, non è ammesso metterlo ad un esemplare adulto catturato illecitamente.

Ora il cacciatore è stato denunciato penalmente per detenzione di uccelli protetti non inanellati, per l’utilizzo di gabbie trappola, denunciato ancora penalmente per detenzioni di animali in condizioni incompatibili con la propria natura e sanzionato per i richiami non inanellati, sarà la Questura che deciderà per quanto tempo tenergli bloccato la licenza di caccia.

Renzo Rizzi portavoce CPV ha aggiunto: