Cronaca / Via Carpaneda

Puledro in fuga travolto da un'auto: dopo lo schianto è tornato a poppare dalla mamma

L'animale si è allontanato dalla stalla con altri equini e improvvisamente si è buttato in strada. Inevitabile l'impatto con la Ford Focus, condotta da un 31enne di Altavilla, che in quel momento stava transitando in via Carpaneda