Arzignano, vigili del fuoco salvano un meticcio

Nel tardo pomeriggio di martedì i vigili del fuoco sono intervenuti per salvare un cane, finito in una zona impervia sotto un ponte in località Pugnello di Arzignano. Il meticcio anziano è stato raggiunto da alcuni uomini della squadra di Arzignano e si è lasciato prendere docilmente per essere portato in salvo in superficie.

Il cane in buono stato è stato coccolato e rifocillato nell’attesa dell’arrivo degli addetti al canile a cui è stato consegnato per la lettura del cip.