Province, incontro Variati-Mattarella: "Urgenza di un decreto legge"

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è incontrato con una delegazione di presidenti di Provincia guidati dal presidente dell’Upi Achille Variati: i temi al centro dell’incontro sono stati lo stato di emergenza dei servizi essenziali ai cittadini che le Province devono garantire, i tagli iniqui delle manovre economiche stanno mandando al collasso un intero livello istituzionale costituivo della Repubblica, la necessità di intervenire con la massima urgenza per restituire dignità e autonomia finanziaria, istituzionale e organizzativa a questi enti.

Nel corso dell’incontro il Presidente Variati ha consegnato al Capo dello Stato un appello firmato da tutti i settantasei Presidenti di Provincia.



“Abbiamo sentito forte il sostegno del Capo dello Stato – ha detto Variati – e abbiamo constatato, ma non avevamo dubbi, che il Presidente ha ben chiaro lo stato di crisi in cui come Presidenti di Provincia stiamo operando, con i bilanci tagliati al punto da non potere garantire la sicurezza dei 130 mila chilometri di strade provinciali, delle 5.100 scuole superiori italiane in cui studiano 2 milione 500 mila ragazzi, di non poter realizzare gli interventi necessari a contrastare il dissesto idrogeologico".

"Al Presidente Mattarella - continua il sindaco di Vicenza - abbiamo esposto le nostre ragioni rispetto all’urgenza di un decreto legge che affronti e risolva le questioni di estrema emergenza che riguardano i territori e la tutela dei diritti e della dignità di quel 70% di cittadini che vive e opera fuori dalle aree metropolitane. Siamo certi che il suo sostegno, nel pieno rispetto dei ruoli istituzionali, non ci verrà a mancare”.