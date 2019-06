Blitz anti-lucciole, 34 multe in 4 giorni: solo due ai clienti

“Il problema esiste, ma lo stiamo contenendo con una presenza costante della polizia locale. Questa settimana, insieme al nuovo comandante con il quale sono stato io stesso in sopralluogo, abbiamo voluto dare un segnale forte a prostitute e clienti, con controlli serrati attivati tutte le sere. D'ora in avanti almeno una sera a settimana una pattuglia sarà dedicata al monitoraggio del fenomeno, con l'obiettivo di intensificare tempestivamente l'azione repressiva in caso di aggravamento della situazione”.

Così il sindaco Francesco Rucco commenta l'esito di quattro sere di controlli mirati richiesti alla polizia locale sul fronte del contrasto alla prostituzione.

Otto pattuglie per un totale di 16 agenti sono state infatti impiegate tutte le sere dal 24 al 27 giugno lungo le strade dove è più frequente il fenomeno della prostituzione.

Complessivamente gli agenti elevato 32 sanzioni a prostitute, alcune delle quali sono state multate più volte nelle diverse sere. Solo due, invece, le sanzioni date ai clienti, subito dileguatisi alla vista delle pattuglie.

“E' evidente – conclude il sindaco - che l'assidua presenza sul territorio delle forze dell'ordine rappresenta un utile deterrente. In attesa di nuove normative noi continueremo a fare la nostra parte, cercando di contenere un fenomeno di sfruttamento e degrado, peraltro ampiamente diffuso in tutte le città”.

