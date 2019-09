Scene di follia al pronto soccorso: denunciata 32enne

Urla, bestemmie, offese verso gli infermieri e poi nei confronti degli agenti arrivati martedì mattina alle prime luci dell'alba, chiamati dagli operatori del pronto soccorso, per cercare di calmare una donna che ha dato in escandescenze mentre era in sala d'attesa dopo la registrazione al triage.

Erano circa le 5 quando la donna, una 32enne di Arcugnano, ha iniziato a mostrare un atteggiamento aggressivo verso gli infermieri, in attesa di essere visitata. Stesso comportamento tenuto verso gli agenti intervenuti per calmarla, all'indirizzo dei quali la giovane urlava imprecazioni di ogni tipo, bestemmie comprese, al grido di «Non potete toccarmi sono una veterinaria». Una situazione che ha costretto i poliziotti a immolizzare in quattro la scalmanata, mentre i medici la sedavano.

La 32enne è stata quindi denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale e sanzionata per bestemmie. Inoltre la questura dovrà verificare se la donna è veramente una veterinaria. In tal caso partirà una segnalazione a suo ordine professionale.