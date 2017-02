"Progetto pusher" operazione a Campo Marzo: un arresto

"Progetto pusher", un piano nazionale ad alto impatto sviluppato su due giornate per contrastare il fenomeno del micro spaccio di stupefacenti, voluto dal Servizio centrale operativo della Polizia di Stato.



Gli agenti di Vicenza sono entrati in azione a Campo Marzo, famigerato teatro del commercio illecito di droga della città. In manette è finito un cittadino italiano e sono stati sequestrati due etti di sostanza stupefacente.