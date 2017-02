Profughi, ultra destra contro questore e prefetto

"Stupore, sgomento e rabbia per la decisione del questore di Vicenza di vietare le “sentinelle” per la sicurezza, programmate nella serata di martedì dall’associazione Vicenza ai Vicentini, già concordate da molto tempo con la questura stessa".



Così Forza Nuova in un comunicato che prosegue "Il divieto a scendere in strada arriva esattamente il giorno in cui il nuovo prefetto, l’ennesimo scalda poltrone arrivato a Vicenza, se ne esce con un’intervista nella quale dichiara che riuscirà a convincere i sindaci ad accogliere i profughi, a tutti gli effetti veri e propri clandestini". Secondo il partito di estrema destra la decisione sarebbe maturata a causa della concomitanza di un'altra manifestazione pro-accoglienza legata al Centro Sociale Bocciodromo.



"Di fronte a questo schifo - prosegue il comunicato - Forza Nuova Vicenza annuncia per marzo una mobilitazione regionale in città e comunica pubblicamente che la legittimazione su iniziative che riguardano la messa in sicurezza della città, siano esse promosse da comitati, partiti, associazioni, non verrà mai data da istituzioni inefficaci, inappropriate e fallimentari. (...) Annunciamo fin da subito che da questo momento in poi, da onesti e soprattutto liberi cittadini, sarà nostra premura presidiare il territorio di Campo Marzo quando ci pare e piace con i nostri militanti senza alcun preavviso (questo "obbligherà" le forze dell'ordine ad essere sempre presenti), certi che l’unico nostro referente è il popolo e non chi crede di dirci cosa dobbiamo fare e quando lo dobbiamo fare".



Alle parole del nuovo prefetto di Vicenza, Umberto Guidato, ha voluto rispondere anche il comitato di cittadini PrimaNoi: