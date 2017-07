Bpvi, chiuse le indagini su Zonin: avvisi a 7 manager

Gianni Zonin, ex presidente Bpvi, Samuele Sorato, ex direttore generale della banca, i vicedirettori Emanuele Giustini e Andrea Piazzetta, l'ex consigliere Giuseppe Zigliotto, Paolo Marin, ex direttore generale di Banca Nuova e il dirigente Massimiliano Pellegrini, adetto alla preparazione dei documenti contabili societari.

Sono questi i nomi degli indagati ai quali la procura di Vicenza ha notificato nei giorni scorsi l'avviso della conclusione delle indagini preliminari sul crac della Popolare di Vicenza e disposto per conseguenza il deposito degli atti d'indagine.

In tutto sette indagati, più la stessa Banca. Tra le ipotesi di reato l'aggiotaggio e l'ostacolo all'esercizio nelle attività di vigilanza, con alcune aggravanti tra le quali "avere commesso il fatto in concorso tra oltre cinque persone, in relazione a societa con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante".

Così si legge nella nota del procuratore della Repubblica reggente di Vicenza, Orietta Canova che ha specificato che al conclusione delle indagini preliminari in relazione a capi d'imputazione residuali avverrà "in un lasso di tempo contenuto, che si confida non superiore ad alcuni mesi. Le ipotesi di bancarotta connesse con la liquidazione coatta amministrativa della Banca appartengono ad una futura analisi di consistenza del reato e, dunque, ad eventuali separate iniziative".