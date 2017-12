Crack BpVi, al via il processo da record: la diretta

ORE 10:40: Zonin giovedi a Roma

"Zonin è sereno e convinto che la sua posizione sulla vicenda verrà chiarita. Naturalmente è molto dispiaciuto per quello che è successo alla Popolare e ai suoi risparmiatori".

Così l'avvocato dell'ex presidente BpVi Ambrosetti, che ha confermato che Zonin non sarà in commissione a Roma venerdì bensì domani

ORE 10:30

Affollato il desk di "filtraggio" per la presentazione dei faldoni presentati da avvocati e associazioni che si costituiscono parti civili.

ORE 9:

Inizia a formarsi la fila di avvocati dall'entrata principale del tribunale presidiato dalle forze dell'ordine.

IL PROCESSO DEL SECOLO: I DETTAGLI

Tribunale sorvegliato speciale dalle forze dell'ordine e una macchina organizzativa mai vista prima per la prima delle tre giornate che vedranno l'aula C del palazzo di giustizia accogliere migliaia di richieste danni per il crack della Banca Popolare di Vicenza.

Si inizia alle ore 10:00 in ordine alfabetico (oggi potranno presentare le richieste le parti civili con il cognome che va dalla lettera A alla lettera H). Ma l'afflusso di persone, inizierà circa verso le 9:30. Previsto anche un sit-in di protesta all'esterno. Su tutto c'è però l'ombra di un rinvio.