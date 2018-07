Processo ai Venetisti, chiesto il rinvio a giudizio: protesta davanti al tribunale

Tutto rimandato a giovedì 19 giugno per la sentenza del giudice dopo l'udienza fiume che nel pomeriggio di oggi ha visto imputati 32 appartenenti al comitato di liberazione nazionale veneto. Nel frattempo un corteo di sostenitori con le consuete bandiere del leone di San Marco hanno sfilato per le vie del centro, passando per la Prefettura prima di raggiungere il tribunale al grido di "liberi, liberi".

Il pubblico ministero Platner ha chiesto il rinvio a giudizio per gli imputati e di quantificare la pena per chi ha scelto il rito abbreviato. Questi sono solo tre, per il quale il Pm ha chiesto pense da due mesi (diffamazione) fino a più di tre anni (per i reati di associazione a delinquere e istigazione a non pagare le imposte).

Le accuse - associazione a delinquere all'istigazione alla disobbedienza fiscale - sono state respinte in toto dagli avvocati. Ora bisogna attendere il 19 per sapere se verrà aperto il processo.