Pro Vercelli-Vicenza: tre Daspo ai tifosi biancorossi

Tre ultras del Vicenza sono stati sottoposti a Daspo da parte della questura di Vercelli per aver introdotto ed aver acceso alcuni fumogeni durante la partita del 19 novembre scorso. Uno di questi venne anche lanciato in campo "creando pericolo per steward e giocatori e violando la normativa di settore".



I tre sono B.G, 21 anni, che non potrà accedere alle manifestazioni sportive per un anno, C.E. e U.A., entrambi 32enni, che invece dovranno stare lontani dagli stadi per 5 anni, essendo già stati colpiti dalla stessa misura.