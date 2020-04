Principio d'incendio in una casetta di legno: pompieri al lavoro

Alle 13:45 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Alessandro Rossi a Chiuppano per un principio di incendio di una casetta in legno. I pompieri arrivati dal distaccamento di Schio con due automezzi e cinque operatori, hanno del tutto spento le fiamme, già abbassate dal pronto intervento di alcuni vicini intervenuti con una canna dell’acqua da giardino. Il principio d’incendio ha interessato due pareti ad angolo della costruzione in legno.

Le fiamme sono state presumibilmente innescate da un piccolo cumulo di cenere, depositato il giorno prima, tra un muro e la parete in legno. Le operazioni di messa in sicurezza della casetta da parte dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.

