Principio d'incendio al burger: fumo dalle prese elettriche

Le prese hanno avuto un'anomalia elettrica, provocando del fumo. Sul posto, un burger di viale Margherita a Vicenza, sono intervenuti i pompieri che hanno spento con un estintore il principio d'incendio.

È successo nella serata di venerdì, poco prima della 20, in un burger di viale Margherita in città. Dopo aver spento le prese liquefatte i pompieri hanno concluso le operazioni aprendo le finestre per areare i locali.