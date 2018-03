Primavera sotto la neve nel Vicentino: disagi sulle strade

Mattinata di disagi alla circolazione in gran parte della provincia a causa della nevicata iniziata all'alba.

In città sono stati segnalati alcuni incidenti, per fortuna senza feriti gravi, mentre in provincia il forte vento ha provocato l'abbattimento di alberi sulle strade. In particolare, i vigili del fuoco sono intervenuti a Valdagno e ad Arcugnano. Non si segnalano danni a persone e cose.

Aggiornamenti nell'arco della giornata