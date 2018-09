Presentazione L.R.Vicenza: bottiglie vietate in centro

In occasione della cerimonia di presentazione dell’attività sportiva della società LR Vicenza Virtus, in programma domani sera, martedì 11 settembre, in piazza dei Signori a partire dalle 20, con la partecipazione del sindaco Francesco Rucco e dell’assessore alle attività sportive Matteo Celebron, sarà in vigore l’ordinanza di divieto e vendita di bevande in bottiglie e lattine.

Il divieto di somministrare e vendere per asporto bevande in contenitori di vetro e-o lattine di alluminio da parte di esercizi pubblici, venditori ambulanti e supermercati avrà validità dalle 18 fino al termine della manifestazione anche in piazza Biade, nelle contra’ Del Monte, Manin, santa Barbara, Morette, Cavour, Garibaldi, Catena, Orefici, Pescherie Vecchie, Muscheria, Pescaria e Gazzolle, nonché in stradella santa Barbara, piazzetta Palladio, piazza Erbe e piazza Duomo.

La somministrazione e la consumazione restano invece consentite all'interno dei locali e delle aree di pubblico esercizio o dei plateatici regolarmente autorizzati.

La sanzione per i trasgressori può arrivare a 500 euro.