Usa la carta di credito del cliente "distratto" per fare benzina

I Carabinieri della Stazione di Barbarano Mossano, a conclusione dell’attività di indagine, hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per il reato di indebito utilizzo di carta di credito, R.P 48enne residente ad Este in provincia di Padova.



L’indagato, dipendente di un esercizio commerciale della zona, nei giorni scorsi tratteneva indebitamente la carta di credito intestata ad una cliente del negozio, che l’aveva dimenticata dopo alcuni acquisti, utilizzandola poi ad insaputa della parte lesa per effettuare quattro rifornimenti di carburante in altrettanti distributori ubicati nei comuni di Barbarano Mossano, Albettone ed Este, causando alla parte lesa un danno quantificato in 76 euro.

I militari dell’Arma riuscivano ad identificare in maniera inequivocabile il responsabile, attraverso l’esame dei sistemi di videosorveglianza dei distributori individuati tramite gli addebiti sul conto corrente della parte lesa.