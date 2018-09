Pregiudicati, violenti, richiedenti asilo con droga: il bilancio di un pomeriggio di controlli

Altra giornata di super lavoro per gli agenti della Polizia di Stato, impegnati, martedì pomeriggio nell'ennesima operazione di controllo delle zone di spaccio della città, Campo Marzo e via Adenauer. Oltre ad alcune pattuglie delle Volanti e della Mobile di Vicenza, hanno agito alcuni elementi del Reparto Prevenzione cremine Veneto di Padova e unità cinofile, oltre alla Polizia Locale.

Spaccio specializzato

Abbandonate tra i cespugli e nei cestini, a campo Marzo sono state trovate dosi di eroina e marijuana, mentre a Parco Fornaci, anfetamine e marijuana.

Un'espulsione

O.N.F., 25enne nigeriano, con precedenti per lesioni personali, danneggiamenti, furti, rapina aggravata, minacce ed estorsione, irregolare e senza fissa dimora, era già oggetto di provvedimento di espulsione ed è stato accompagnato al CPR di Bari per il rimpatrio.

Tossico violento

Nella rete degli agenti è finito per l'ennesima volta un 34enne bassanese, S.S., abitué di Campo Marzo e con precedenti per furti, nonchè oggetto a foglio di via dalla città. Portato in questura, l'uomo ha dato in escandescenze ed ha ferito gli agenti. E' stato arrestato ed ha ricevuto un ulteriore foglio di via per 2 anni.

Anche un 27enne di Dueville è stato denunciato per aver violato il foglio di via.

"Motivi umanitari"

La zona è quella di via Adenauer Parco Fornaci. Qui gli agenti hanno segnalato un 28enne nigeriano (richiedente asilo) e un 21enne gambiano (con permesso di soggiorno per motivi umanitari) in possesso di modiche quantità di stupefacente. Altro ne era stato rintracciato nell'area circostante.