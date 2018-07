Precipita col parapendio: 56enne miracolato

Alle 15 circa di sabato la centrale del 118 ha allertato il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, dopo la chiamata di un testimone che aveva visto precipitare una vela a metà del sentiero n. 952 del Cavallo sul monte Grappa. L'elicottero di Treviso emergenza ha imbarcato un soccorritore per dare indicazioni e raggiungere velocemente il luogo, dove è stato individuato il pilota, illeso e a terra. R.S., 56 anni, svizzero, caduto a terra perché si era chiusa improvvisamente la vela.

L'uomo aveva azionato l'emergenza ed era caduto tra gli alberi del pendio boscato, senza riportare fortunatamente conseguenze. Il tecnico del Soccorso alpino di turno con l'equipaggio ha recuperato l'uomo con un verricello, per trasportarlo a valle e affidarlo ai soccorritori che lo hanno accompagnato al campeggio in cui risiede in questi giorni.