Trovato un cadavere nel canale: è di un 40enne

AGGIORNAMENTO ORE 14

È di un 40enne di Sandrigo, Michele Zolin, il corpo rinvenuto martedì mattina nel canale. Secondo la ricostruzione l'uomo è morto per annegamento nel tentativo di recuperare la moto finita in acqua dopo un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di lunedìa Schiavon, a circa un chilometro e mezzo di distanza dal luogo del ritrovamento.

L'uomo è uscito di strada da solo poco prima di mezzanotte in via Campogallo a Schiavon, lungo la provinciale bassanese, forse per un colpo di sonno, di ritorno da una festa a Nove. Sul luogo dell'incidente è stato trovato un casco e una carta di circolazione che riconduce a una Aprilia 125. Un residente in zona ha riferito di aver visto il 40enne imprecare dopo la caduta. Il 40enne si era quindi levato il casco e ha provato a tirara fuori la moto finita in acqua nella canaletta che in punto viene intubata per far girare una ruota poco più avanti.

Una mossa risultata fatale: la forte corrente ha risucchiato il giovane che è morto annegato e il cui corpo è stato trasportato fino in via Vegra di Sopra a Pozzoleone dove è stato ritrovato questa mattina da un'agricoltore. Sul luogo dell'incidente sono al lavoro i vigili del fuoco e i sommozzatori che stanno cercando di recuperare la moto.

ORE 10:43

È giallo sule cause della morte di un uomo ritrovato martedì mattina nell'acqua di un canale in via Vegra di Sopra a Pozzoleone. La macabra scoperta è stata fatta verso le 7:30 da un agricoltore che ha subito avvisato la polizia locale.

Ancora sconosciuta l'identità dell'uomo che indossava una maglietta e dei pantaloncini corti. Sul posto anche i carabinieri che stanno indagando sul fatto. Secondo le prime informazioni non sarebbero presenti segni di violenza sul corpo.