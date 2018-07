40enne morto annegato: giallo sulla moto scomparsa

Che fine ha fatto l'Aprilia di Michele Zolin, il 40enne di Breganze residente a Sandrigo il cui corpo senza vita è stato ritrovato martedì mattina in un canale a Pozzoleone? Le ricerche della moto, dopo la tragedia, sono continuate ininterrotamente fino a oggi nel punto in cui si presume la vittima sia caduta in acqua nel tentativo di recuperare il mezzo finito nello stesso canale a più di un chilometro di distanza.

Secondo una prima ricostruzione, coaudiuvata da un testimone che ha sentito l'uomo imprecare per strada, il 40enne sarebbe uscito di strada in via Campogallo a Schiavon. L'Aprilia, che si presumeva finita nel canale in quel punto è stata cercata inutilmente dai sommozzatori dei vigili del fuoco.. Ed è infatti lì che è stato trovato il casco di Zolin assieme al libretto di circolazione dello scooter 125.

La roggia è stata scandagliata per quasi due giorni e della moto nessuna traccia. Domani sarà un altro giorno di ricerche che probabilmente si estenderanno anche nel raggio di qualche chilometro a nord. Le congetture su cosa possa essere successo esattamente sono molte e anche per questo le forze dell'ordine aspettano l'autopsia per confermare la morte per annegamento ed escludere qualsiasi altro coinvolgimento esterno. Zolin presentava infatti delle abrasioni su braccia e gambe compatibili con la caduta dalla moto.

L'ipotesi - ritenuta poco probabile - che il mezzo possa essere stato colpito da un'auto e magari spostato troveranno però conferma solo dopo il ritrovamento dello stesso. Su questo fronte, se si vuole escludere il furto o l'occultamento, una delle piste potrebbe essere quella dell'incidente avvenuto a una certa distanza del punto in cui è stato ritrovato il casco. In questo caso Zolin potrebbe essersi incamminato a piedi per un tratto di strada prima della caduta fatale in acqua.