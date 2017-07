Pozzoleone, cani abbandonati nel casolare lager: denunciato pastore 63enne

Ai carabinieri di Sandrigo arrivavano molte segnalazioni di quel casolare sperduto in mezzo alla campagna. Il lamento dei cani si faceva sentire incessante fino a che, dopo vari sopralluoghi, nei giorni scorsi è scattato il sequestro.

I militari dell'Arma, guidati dal maresciallo Tapiglia, hanno trovato una situazione di degrado olte il limite della decenza: 13 cani rinchiusi in box abbandonati in mezzo al fango e alla proprie feci, lasciati a cuocere sotto alla calura estiva con solo un po' di acqua.

A tenerli in quelle condizioni S.B., 63enne del posto senza un lavoro fisso ma, secondo le prime informazioni, con una occupazione saltuaria come pastore in zone di montagna. In quella vecchia e fatiscente casa colonica l'uomo non ci viveva, teneva solo i poveri animali senza averne nessuna cura.

Per questo è partita l'inchiesta della procura con il sequestro e l'accusa al pastore di abbandono di animali che potrebbe aggravarsi in maltrattamenti dopo la chiusura delle indagini. Per ora i cani sono stati portati al canile di Gogna e non è escluso che, a seconda di quello che deciderà il giudice, un giorno possano essere affidadati a qualcuno per una condizione di vita migliore