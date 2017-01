Pove, Sofia Donazzan sconfitta dal cancro: lascia due figli

Non ce l'ha fatta Sofia Donazzan: un male incurabile l'ha portata via a soli 43 anni, dopo 10 di resistenza. Tutta la comunità di Pove si è stretta attorno ai due figli ed al marito, Flavio Fabiani, che negli ultimi tempi aveva lasciato il lavoro per starle vicino.



"Ama la vita per quello che è. Amala in ogni istante" aveva scritto sulla sua pagina Facebook qualche settimana fa e, come raccontano gi amici, era proprio l'amore che le aveva dato la forza di lottare così a lungo contro la malattia. I funerali si terranno mercoledì alle 15.30 nella parrocchiale del paese.



Il giorno dopo, giovedì, a Palazzo Bonaguro, Bassano del Grappa, è in programma la sfilata-evento di Raptus&Rose, organizzata dall’Associazione Oncologica San Bassiano Onlus, che vede la partecipazione di malate oncologiche, medici e protagoniste della società civile "per raccontare che quello che le unisce non è una malattia ma la loro straordinaria energia, il loro desiderio di bellezza e la loro fame di vita".