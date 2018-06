Posina, precipita in un dirupo: grave una ciclista

Una rovinosa caduta di diversi metri che avrebbe potuto avere conseguenze peggiori. Verso le 13 di domenica una ciclista residente nel bergamasco è uscita di strada mentre percorreva la strada che da Passo Xomo porta a Posina, ruzzolando in un dirupo.

Il Suem 118 è intervenuto per soccorrere la ciclista che è stata portata in codice giallo all'ospedale di Verona con l'elicottero in codice giallo. A quanto sembra la donna non sarebbe in pericolo di vita ma ha riportato diverse ferite a causa della caduta fuori strada.